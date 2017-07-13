Один из поклонников онлайн-экшена PlayerUnknown's Battlegrounds провёл необычный матч.

В PlayerUnknown's Battlegrounds десятки игроков оказываются на гигантской карте, после чего им нужно найти снаряжение и остаться последним выжившим. Стример под ником DooM49 решил в корне изменить суть игры в своём матче: игроки объединились для общей цели.

Во время трансляции DooM49 50 игроков организованно собрались, чтобы испытать игру на прочность и провести испытания, невозможные в обычных игровых условиях. Так, десятки пользователей устроили синхронное плавание и попытались одновременно утопить 50 автомобилей. Одной из самых интересных оказалась идея одновременно стрелять в сковородку на поясе игрока сотнями патронов. Оказалось, что самый необычный предмет в PlayerUnknown's Battlegrounds способен защитить своего владельца даже от такого шквала.

50 игроков совместно испытали PlayerUnknown's Battlegrounds на прочность Скриншот © L!FE