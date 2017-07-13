Фанат Overwatch основал религию в честь персонажа игры

Бразильский фанат Overwatch провёл необычный эксперимент, объединяющий религию и его любимую игру.

Матеус Могнон рассказал о том, как он решил основать религию, посвящённую герою-лучнику Ханзо из сетевого шутера Overwatch. Побудила его на это не одержимость персонажем, а желание показать, как легко узаконить в Бразилии новую религию.