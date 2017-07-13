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Опубликовано 13 июля 2017, 11:47

Фанат Overwatch основал религию в честь персонажа игры

Фото: &copy;&nbsp; BLIZZARD ENTERTAINMENT

Фото: ©  BLIZZARD ENTERTAINMENT

Поклонник командного шутера Overwatch из Бразилии официально основал новую религию.

Бразильский фанат Overwatch провёл необычный эксперимент, объединяющий религию и его любимую игру.

Матеус Могнон рассказал о том, как он решил основать религию, посвящённую герою-лучнику Ханзо из сетевого шутера Overwatch. Побудила его на это не одержимость персонажем, а желание показать, как легко узаконить в Бразилии новую религию.

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Фанат Overwatch основал религию в честь персонажа игры

Фото: © BLIZZARD ENTERTAINMENT

Для основания Национальной церкви Ханзо Матеусу понадобилось лишь указать адрес, собрать подписи от пяти людей, получить подпись адвоката и заплатить пошлину. Спустя несколько дней в Бразилии появилась новая официальная религия. Как объяснил Могнон, таким образом можно освободить себя от необходимости платить налоги во многих случаях.

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Станислав Погорский
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