Фанат Overwatch основал религию в честь персонажа игры
Фото: © BLIZZARD ENTERTAINMENT
Поклонник командного шутера Overwatch из Бразилии официально основал новую религию.
Бразильский фанат Overwatch провёл необычный эксперимент, объединяющий религию и его любимую игру.
Матеус Могнон рассказал о том, как он решил основать религию, посвящённую герою-лучнику Ханзо из сетевого шутера Overwatch. Побудила его на это не одержимость персонажем, а желание показать, как легко узаконить в Бразилии новую религию.
Фанат Overwatch основал религию в честь персонажа игры
Фото: © BLIZZARD ENTERTAINMENT
Для основания Национальной церкви Ханзо Матеусу понадобилось лишь указать адрес, собрать подписи от пяти людей, получить подпись адвоката и заплатить пошлину. Спустя несколько дней в Бразилии появилась новая официальная религия. Как объяснил Могнон, таким образом можно освободить себя от необходимости платить налоги во многих случаях.