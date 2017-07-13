Игра Resident Evil: Revelations, созданная для портативной консоли Nintendo 3DS, появится на PS4 и Xbox One.

Компания Capcom объявила, что версии Resident Evil: Revelations для PS4 и Xbox One появятся в продаже в США уже 31 августа. Европейский релиз запланирован на осень этого года.

Resident Evil: Revelations выйдет на PS4 и Xbox One Скриншот © L!FE