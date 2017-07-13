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Опубликовано 13 июля 2017, 12:23

Resident Evil: Revelations выйдет на PS4 и Xbox One

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Скриншот © L!FE 

Игра Resident Evil: Revelations, созданная для портативной консоли Nintendo 3DS, появится на PS4 и Xbox One.

Компания Capcom объявила, что версии Resident Evil: Revelations для PS4 и Xbox One появятся в продаже в США уже 31 августа. Европейский релиз запланирован на осень этого года.

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Resident Evil: Revelations выйдет на PS4 и Xbox One

Скриншот © L!FE

Resident Evil: Revelations дополняет историю культовых героев серии Криса Редфилда и Джилл Валентайн. Сюжет Revelations является связующим звеном между событиями Resident Evil 4 и Resident Evil 5.

Хотя изначально игра была выпущена для портативной консоли Nintendo 3DS, разработчики обещают значительно улучшить техническую часть Revelations, чтобы она соответствовала стандартам современных платформ. Помимо основной игры, в комплекте будут идти все вышедшие дополнения.

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