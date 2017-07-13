Resident Evil: Revelations выйдет на PS4 и Xbox One
Скриншот © L!FE
Игра Resident Evil: Revelations, созданная для портативной консоли Nintendo 3DS, появится на PS4 и Xbox One.
Компания Capcom объявила, что версии Resident Evil: Revelations для PS4 и Xbox One появятся в продаже в США уже 31 августа. Европейский релиз запланирован на осень этого года.
Resident Evil: Revelations выйдет на PS4 и Xbox One
Скриншот © L!FE
Resident Evil: Revelations дополняет историю культовых героев серии Криса Редфилда и Джилл Валентайн. Сюжет Revelations является связующим звеном между событиями Resident Evil 4 и Resident Evil 5.
Хотя изначально игра была выпущена для портативной консоли Nintendo 3DS, разработчики обещают значительно улучшить техническую часть Revelations, чтобы она соответствовала стандартам современных платформ. Помимо основной игры, в комплекте будут идти все вышедшие дополнения.