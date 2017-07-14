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Опубликовано 14 июля 2017, 09:01

Вышел дебютный трейлер комедийного супергеройского сериала "Тик"

Фото: &copy; youtube/Variety

Фото: © youtube/Variety

Amazon выпустила первый трейлер грядущего пародийного супергеройского сериала "Тик".

В Сети появился трейлер сериала "Тик" от Amazon Prime Video.

"Тик" будет посвящён одноимённому герою в синем костюме клеща, обладающего суперсилой и пуленепробиваемостью. По сюжету Тик противостоит суперзлодею, терроризирующему его город. В этом ему помогает напарник в костюме мотылька, не обладающий какими-либо способностями.

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Вышел дебютный трейлер комедийного супергеройского сериала "Тик"

Ранее комиксы про Тика уже были экранизированы в мультсериале "Тик-герой". Как и в прошлый раз, сериал будет представлять собой комедию и пародию на всех известных супергероев.

Первая часть первого сезона "Тика" станет доступна подписчикам Amazon Prime Video уже 25 августа.

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Станислав Погорский
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