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Регион
Опубликовано 14 июля 2017, 09:31

Дизайнер LawBreakers неправильно посчитал кнопки на контроллере Nintendo Switch

Фото: &copy; youtube/Nintendo&nbsp;

Фото: © youtube/Nintendo 

Ведущий дизайнер LawBreakers обвинил Nintendo Switch в недостатке кнопок управления, неправильно их сосчитав.

Ведущий дизайнер LawBreakers Дэн Нанни ответил на вопрос, почему сетевой шутер, вероятно, не выйдет на Nintendo Switch. Оказалось, что виной тому "нехватка кнопок" у контроллеров консоли Nintendo.

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Дизайнер LawBreakers неправильно посчитал кнопки на контроллере Nintendo Switch

Сразу после выхода интервью Нанни стал объектом насмешек. Разработчик заявил, что у Nintendo Switch меньше кнопок, чем у геймпада для PS4 — именно в этом заключается "главная сложность" портирования игры. В действительности же контроллеры обеих консолей обладают одинаковым количеством кнопок. Единственное преимущество геймпада DualShock 4 заключается в наличии сенсорной панели, которая обычно активно не используется в играх.

Нанни также заявил, что в будущем LawBreakers может выйти и на Xbox One. На данный момент игра разрабатывается только для PC и PS4.

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Станислав Погорский
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