Дизайнер LawBreakers неправильно посчитал кнопки на контроллере Nintendo Switch

Ведущий дизайнер LawBreakers Дэн Нанни ответил на вопрос, почему сетевой шутер, вероятно, не выйдет на Nintendo Switch. Оказалось, что виной тому "нехватка кнопок" у контроллеров консоли Nintendo.

Сразу после выхода интервью Нанни стал объектом насмешек. Разработчик заявил, что у Nintendo Switch меньше кнопок, чем у геймпада для PS4 — именно в этом заключается "главная сложность" портирования игры. В действительности же контроллеры обеих консолей обладают одинаковым количеством кнопок. Единственное преимущество геймпада DualShock 4 заключается в наличии сенсорной панели, которая обычно активно не используется в играх.

Нанни также заявил, что в будущем LawBreakers может выйти и на Xbox One. На данный момент игра разрабатывается только для PC и PS4.