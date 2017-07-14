Фанаты анонсировали мультиплеерный режим для Just Cause 3
Фото: © youtube/SuperRebel
Экшен Just Cause 3 наконец получит мультиплеерный режим благодаря стараниям фанатов.
Фанаты экшена Just Cause 3 создали модификацию с мультиплеерным режимом, так и не дождавшись его выхода от авторов игры.
По заявлениям создателей модификации, на одном сервере в мультиплеере смогут находиться "сотни игроков". Помимо основных возможностей из одиночной кампании при игре в Just Cause 3 по сети можно будет попробовать множество режимов от других пользователей или даже создать собственный.
Фанаты анонсировали мультиплеерный режим для Just Cause 3
Фанатская модификация станет доступна для загрузки в Steam уже 20 июля. Для её работы будет необходимо наличие самой Just Cause 3 в библиотеке пользователя.