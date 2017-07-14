Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 июля 2017, 10:03

Фанаты анонсировали мультиплеерный режим для Just Cause 3

Фото: &copy; youtube/SuperRebel

Фото: © youtube/SuperRebel

Экшен Just Cause 3 наконец получит мультиплеерный режим благодаря стараниям фанатов.

Фанаты экшена Just Cause 3 создали модификацию с мультиплеерным режимом, так и не дождавшись его выхода от авторов игры.

По заявлениям создателей модификации, на одном сервере в мультиплеере смогут находиться "сотни игроков". Помимо основных возможностей из одиночной кампании при игре в Just Cause 3 по сети можно будет попробовать множество режимов от других пользователей или даже создать собственный.

image

Фанаты анонсировали мультиплеерный режим для Just Cause 3

Фанатская модификация станет доступна для загрузки в Steam уже 20 июля. Для её работы будет необходимо наличие самой Just Cause 3 в библиотеке пользователя.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • Игры
  • steam
  • модификации
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar