Экшен Just Cause 3 наконец получит мультиплеерный режим благодаря стараниям фанатов.

Фанаты экшена Just Cause 3 создали модификацию с мультиплеерным режимом, так и не дождавшись его выхода от авторов игры.

По заявлениям создателей модификации, на одном сервере в мультиплеере смогут находиться "сотни игроков". Помимо основных возможностей из одиночной кампании при игре в Just Cause 3 по сети можно будет попробовать множество режимов от других пользователей или даже создать собственный.

Фанаты анонсировали мультиплеерный режим для Just Cause 3