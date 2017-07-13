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Регион
Опубликовано 13 июля 2017, 14:32

Собянин призвал депутатов ГД принять закон о налоговых льготах при реновации

Фото:&nbsp;Соцсети

Фото: Соцсети

По словам градоначальника, необходимо "чётко и последовательно, в соответствии с поручением президента, выполнять обещания".

Мэр столицы Сергей Собянин призвал депутатов Государственной думы принять законопроект о налоговых льготах гражданам, участвующим в программе реновации жилья.

— Закон о налоговых льготах гражданам, которые получат жильё по программе реновации, одобрили в Правительстве РФ. В ближайшее время его рассмотрят в Госдуме. Этот закон очень важен для горожан, я очень прошу депутатов Госдумы поддержать его, — написал градоначальник на своей странице во "ВКонтакте".

Как ранее писал Лайф, в мае был опубликован список из более чем четырёх с половиной тысяч домов, по которым прошло голосование жителей. 90% из них высказались за участие в проекте. В программу включатся постройки из 85 районов столицы. Вне реновации оказались 40 районов.

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Евгений Грин
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