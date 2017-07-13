Собянин призвал депутатов ГД принять закон о налоговых льготах при реновации
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По словам градоначальника, необходимо "чётко и последовательно, в соответствии с поручением президента, выполнять обещания".
Мэр столицы Сергей Собянин призвал депутатов Государственной думы принять законопроект о налоговых льготах гражданам, участвующим в программе реновации жилья.
— Закон о налоговых льготах гражданам, которые получат жильё по программе реновации, одобрили в Правительстве РФ. В ближайшее время его рассмотрят в Госдуме. Этот закон очень важен для горожан, я очень прошу депутатов Госдумы поддержать его, — написал градоначальник на своей странице во "ВКонтакте".
Как ранее писал Лайф, в мае был опубликован список из более чем четырёх с половиной тысяч домов, по которым прошло голосование жителей. 90% из них высказались за участие в проекте. В программу включатся постройки из 85 районов столицы. Вне реновации оказались 40 районов.