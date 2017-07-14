"Имеретинский" — твоё персональное лето!

В течение полутора месяцев на Лайфе разыгрываются около 800 уникальных призов и подарков от гостеприимного "Имеретинского":

Выходные на курорте по системе "Всё включено"

Неделя проживания в апарт-отеле (завтрак — шведский стол)

Неделя проживания по тарифу "Всё включено"

Перелёт по маршруту Москва — Сочи — Москва или Санкт-Петербург — Сочи — Санкт-Петербург + 2 ночи проживания для двоих в "Имеретинский" 4*

Скидка 50% для двух человек на услуги по прейскуранту Клиники ЛМС в Сочи

Ужин в ресторане "Босфор" или в панорамном ресторане Lounge & Grill

Day pass на пляжный клуб "Имеретинский"

За это время в игре поучаствовало более 22 тысяч человек, победителями стали 250 человек, при этом семь из них выиграли крупные призы (выходные и неделя проживания на курорте, перелёт из столиц в Сочи). "Игра продолжается! — заявил Владлен Волошин, генеральный директор группы компаний "Имеретинский". — Она понравилась не только нам, но и, надеемся, нашим потенциальным гостям. Мы хотим познакомить всех с нашим курортом, с тем, что стало с Олимпийской деревней сейчас. Приезжайте, у нас интересно!"

Имеретинка сейчас — это самый большой курорт на территории Российской Федерации. Это променады, это пляжи, это большое количество аттракционов, связанных с детским отдыхом, это спорт, это солнце, это море. В общем, это весело и здорово и точно ярче и теплее, чем московская жизнь в последние два месяца. "Я так рада, что скоро полечу в Сочи, да ещё совершенно бесплатно! — говорит Татьяна Эпштейн, одна из победительниц игры. — Я подписана на группу отеля "Имеретинский" в соцсети "ВКонтакте", увидела, что они вместе с Лайфом проводят игру и решила поучаствовать, хотя даже и не думала, что выиграю. Начала играть, разместила в соцсети "ВКонтакте" на своей страничке ссылку с призывом: "Друзья, помогите!" И забыла об этом. Через полчаса случайно зашла — смотрю, там пять самолётиков открытых картинок, я ещё думаю — что это интересно такое. Смотрю в призы и вижу, что это перелёт плюс проживание!"

Сегодня общий номерной фонд курорта составляет 196 номеров отеля "Имеретинский" 4* и 2700 апартаментов, расположенных на территории четырёх кварталов: Морской, Прибрежный, Парковый и Заповедный.

Курорт расположен в Имеретинской долине, на берегу моря, в 10 минутах езды от аэропорта Сочи, в пешей доступности от Олимпийского парка. "Имеретинский" — единственный курорт в Сочи, сформировавший развитую инфраструктуру для полноценной жизни круглый год. Здесь расположено более 20 ресторанов и кафе, 23 бассейна (шесть из них — детские), теннисная школа с шестью кортами, 15 километров дорожек для бега и велосипедных прогулок, 20 спортивных и развлекательных площадок, SPA и фитнес-центр, медицинская клиника, собственный яхтенный порт и первый в Сочи благоустроенный песчаный пляж...

Играй с Лайфом и "Имеретинским", побеждай и на море отдыхай!