Плата за воздух. Как "Ростелеком" наживается на абонентах

Оглавление Плата за воздух "Врёшь, не уйдёшь" Что делать?

Проверки Роспотребнадзора, проведённые в филиалах "Ростелекома" (РТК) по всей стране за последние полтора года, показали: коммуникационный монстр массово нарушает права клиентов, обманывает их и навязывает дополнительные услуги. Провайдера наказывают штрафами, но он на них попросту не обращает внимания — не оплачивает месяцами. На холдинге сейчас "висит" 70 миллионов рублей долга. Сам "Ростелеком" своих клиентов не щадит: выбивает даже мелкие долги, которые образовались из-за запутанных расчётов и хитрых договоров.

По данным Лайфа, с января 2016-го в структурах "Ростелекома" прошло более трёхсот проверок Роспотребнадзора. Они нашли свыше сотни нарушений прав потребителей в различных регионах, где компания предоставляет интернет, связь и телевидение. В большинстве случаев для Ростелекома это заканчивалось административными делами или предписаниями об устранении нарушений. Лайф проанализировал десятки судебных исков и акты инспекций, чтобы разобраться, какие схемы введения потребителей в заблуждение распространены в "Ростелекоме".

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Плата за воздух

В документах Роспотребнадзора и открытых ресурсах содержатся сведения о четырёх основных типах нарушений прав потребителей, которые допускал РТК. Это навязывание услуг, "плата за воздух", когда клиент платит за оборудование или услугу, которую ему не предоставляли, смена тарифа и подключение услуг без ведома абонента. Так, в Тюменской области пользователю интернета сменили тариф на более дорогой без предварительного уведомления. За это "Ростелеком" привлекли к административной ответственности.

Людям навязывали дополнительные услуги. Например, жителю Брянской области в пакет интерактивного телевидения включили обязательную платную услугу "Управление просмотром" — она позволяет записывать передачи, ставить их на паузу и на повтор. Роспотребнадзор счёл это нарушением права на свободный выбор товаров и услуг. Однако это не остановило сине-оранжевых от повтора той же схемы работы с абонентом в другом регионе.

Аналогичный случай описал в июле клиент "Ростелекома" на развлекательном ресурсе "Пикабу". Он, в отличие от судебных приставов, не стеснялся в выражениях.

— Оказывается, это такой ... подгон от нашего дражайшего РТК — типа два месяца бесплатной подписки на этот самый пакет. По истечении которых она платная становится, — возмущается пользователь под ником Drumminman. — Мораль сей басни такова: в РТК сидят какие-то хитрые .... в департаменте продаж, или кто там у них придумывает подобные схемы относительно легального обдуривания людей.

А в Ростовской области клиента банально обсчитали — пусть и на сумму, микроскопическую в масштабах миллиардной прибыли РТК. Потребительский надзор выяснил, что компания незаконно выставила клиенту счёт на 892 рубля за телефон. По факту сумма задолженности дончанина равнялась всего 50 руб. 80 коп. По итогам проверки ведомство оштрафовало РТК на 20 тысяч. Но провайдер даже попытался обжаловать эту претензию в судах.

Роспотребнадзор же назвал лично президента "Ростелекома" Михаила Осеевского ответственным за обман жительницы Красноярска. Её неправомерно обсчитали при предоставлении услуг, за что на филиал "Ростелекома" завели административное дело по статье "Обман потребителя". Виновникам по нему грозит до 50 тыс. штрафа.

По результатам одной из последних проверок, как рассказал Лайфу источник в Роспотребнадзоре, до 19 июля РТК обязан внести ключевые изменения во все типовые документы, посвящённые правилам оказания услуг.

Из договоров обязали исключить пункты, в которых прописано, что договор с РТК автоматически пролонгируется, если клиент заранее не прислал свой отказ. Также в типовых договорах содержались пункты, по которым РТК мог изменять количество и состав каналов телевидения без уведомления пользователя. Эти положения в договорах ущемляют права потребителя, посчитало удмуртское подразделение Роспотребнадзора. Того, выполнил ли РТК требования, источник не знает.

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

"Врёшь, не уйдёшь"

В соцсетях люди жалуются, как трудно им распрощаться с "Ростелекомом". Судя по постам, если человек решил расторгнуть договор, у него неожиданно появляются условия или обстоятельства, мешающие это сделать. Но даже когда договор расторгнут, это не гарантия, что "Ростелеком" не подаст на бывшего клиента в суд. Ведь даже после того, как все отношения разорваны, бывшему клиенту могут прислать платёжку, по которой к тому же набежал долг.

О своих злоключениях подробно написал пользователь Alessandro55. Как он говорит, ему спустя год после расторжения договора начислили плату. А заодно пригрозили судом, если не оплатит. Плюс ко всему, ему сначала даже попытались выставить счёт за аренду роутера. При том что он этот роутер уже давно сдал обратно в "Ростелеком". Alessandro55 не пошёл в суд или по инстанциям, но другие в аналогичной ситуации буквально закидывали суды жалобами.

Например, в Краснодарском крае. Местный житель Сергей Яраев с 2011 года пользовался телефонной связью от "Ростелекома", а затем подключил там же интернет. В 2016-м оба договора расторг, но на этом дело не кончилось. Из-за неправильно оформленного документа после расторжения Яраеву продолжили начислять плату за услуги. Об этом написано в материалах арбитражных судов Краснодарского края. Суд назначил провайдеру штраф в 31 тысячу и привлёк по административной статье.

Во многих случаях из тех, что изучил Лайф, клиенты даже не подозревали, что им начисляют пени и долги. Но когда эти задолженности всё же образовались, "Ростелеком" достаточно агрессивно пытался их взыскивать по канонам коллекторов. Как писал один из пользователей, "Ростелеком" даже обзванивал своих абонентов с одинаковыми фамилиями, чтобы выяснить, не родственники ли они друг другу, и потребовать оплаты долга. В другом случае провайдер продавал права требования долга коллекторам.

При этом с собственными долгами РТК расплачиваться не любит. Согласно базе данных Kartoteka.ru, на нём сейчас висит почти 70 млн долга. Они набежали как сумма требований как от физических лиц, которых не устроили услуги провайдера, так и от бизнесменов — деловых партнёров организации. Сейчас "Ростелеком" выступает ответчиком как минимум по 190 делам с общей суммой требований к нему в 424 млн.

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Что делать?

Процент тех, кто испытывал проблемы с "Ростелекомом", но не стал писать жалобы и окунаться в долгие разбирательства, достаточно велик. Эксперты говорят, что всё равно нужно бороться и идти в суд.

— Потребителю нельзя сдаваться, даже если он борется за свои права с таким монстром, как "Ростелеком", — заявил Лайфу юрист, руководитель общественной организации защиты прав потребителей "Потребконтроль" Евгений Козик.

По его словам, надо идти в арбитражные суды, которые чаще, чем суды общей юрисдикции, становятся на сторону потребителя и выносят решения в его пользу, а не компаний.

— Ну а если борьба результатов не принесла и потребитель проиграл судебную тяжбу, то надо просто менять поставщика услуг, — советует Козик.

— Это же ужасно, когда такая компания, как "Ростелеком", с миллиардным оборотом, разводит потребителя на какие-то там одну-две тысячи рублей, — возмущается Александр Виноградов из общества защиты прав потребителей "Потребнадзор". — Они ("Ростелеком". — Прим. ред.) навязывают услуги. Это же мелкое мошенничество. При заключении контрактов говорят, что типа интернет будет стоить, например, 3 рубля, однако через два месяца выясняется, что в счёт включена, например, сумма 5 рублей. Сотрудники "Ростелекома" обзванивают потребителей и навязывают новые роутеры, модемы, тарифы услуг.

По его словам, когда возмущённый потребитель звонит в "Ростелеком", то ему там "спокойно так говорят, так это же вы сами виноваты, что не уточнили при заключении договора, ведь 3 рубля — это на льготный период, а потом 5".

— Почему же в "Ростелекоме" не могут всё делать по правилам и информировать потребителя заранее о льготном периоде, как это делается в цивилизованных странах? — задаётся вопросом Виноградов. — Если бы "Ростелеком" вёл такую же политику "разводки" потребителя в Европе или Америке, то такую компанию давно бы разорили в судах.

Весомости таким аргументам прибавляет то, что наплевательское отношение к клиентам порой переходит в уголовную плоскость. Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение сотруднику "Ростелекома" Юрию Ополченному, который в нарушение требований нормативных документов не заземлил систему кабельного телевидения, в результате чего от удара током погиб шестилетний ребёнок.