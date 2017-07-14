"От сессии до сессии". Абитуриенты времён СССР
Редкий студент не возмущён тем, как же сложно учиться, что преподы — ну просто изверги. Но когда мы видим свою фамилию в списках поступивших — это настоящее счастье. А как прорывались "на чужую планету" в СССР?
Студенты подготовительного факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова из Мали. Год 1961. Фото: © РИА Новости/А. Чепрунов
Абитуриенты сдают вступительные экзамены в Варшавский политехнический институт. Год 1969. Фото: © РИА Новости
Абитуриенты у входа в Таджикский государственный университет. Год 1972 Фото: © РИА Новости
Абитуриентки. Год 1973. Фото: © РИА Новости/Борис Кавашкин
Абитуриенты ждут вывешивания списков зачисленных на первый курс Московского государственного университета. Год 1975. Фото: © РИА Новости
Абитуриент на экзамене в Московском авиационном институте. Год 1977. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев
Абитуриент сдаёт экзамен по физике в Московском авиационном институте. Год 1977. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев
В холле главного корпуса Московского государственного педагогического института имени В.И. Ленина. Фото: © РИА Новости/Александр Гращенков
Собеседование с абитуриентами медико-философского колледжа. Год 1989. Фото: © РИА Новости/Сергей Титов
Абитуриент ГИТИСа. Год 1989. Фото: © РИА Новости/Юрий Заритовский