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Опубликовано 14 июля 2017, 07:00

"От сессии до сессии". Абитуриенты времён СССР

Редкий студент не возмущён тем, как же сложно учиться, что преподы — ну просто изверги. Но когда мы видим свою фамилию в списках поступивших — это настоящее счастье. А как прорывались "на чужую планету" в СССР?

Студенты подготовительного факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова из Мали. Год 1961. Фото: © РИА Новости/А. Чепрунов

Студенты подготовительного факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова из Мали. Год 1961. Фото: © РИА Новости/А. Чепрунов

Абитуриенты сдают вступительные экзамены в Варшавский политехнический институт. Год 1969. Фото: © РИА Новости

Абитуриенты сдают вступительные экзамены в Варшавский политехнический институт. Год 1969. Фото: © РИА Новости

Абитуриенты у входа в Таджикский государственный университет. Год 1972 Фото: © РИА Новости

Абитуриенты у входа в Таджикский государственный университет. Год 1972 Фото: © РИА Новости

Абитуриентки. Год 1973. Фото: © РИА Новости/Борис Кавашкин

Абитуриентки. Год 1973. Фото: © РИА Новости/Борис Кавашкин

Абитуриенты ждут вывешивания списков зачисленных на первый курс Московского государственного университета. Год 1975. Фото: © РИА Новости

Абитуриенты ждут вывешивания списков зачисленных на первый курс Московского государственного университета. Год 1975. Фото: © РИА Новости

Абитуриент на экзамене в Московском авиационном институте. Год 1977. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Абитуриент на экзамене в Московском авиационном институте. Год 1977. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Абитуриент сдаёт экзамен по физике в Московском авиационном институте. Год 1977. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Абитуриент сдаёт экзамен по физике в Московском авиационном институте. Год 1977. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

В холле главного корпуса Московского государственного педагогического института имени В.И. Ленина. Фото: © РИА Новости/Александр Гращенков

В холле главного корпуса Московского государственного педагогического института имени В.И. Ленина. Фото: © РИА Новости/Александр Гращенков

Собеседование с абитуриентами медико-философского колледжа. Год 1989. Фото: © РИА Новости/Сергей Титов

Собеседование с абитуриентами медико-философского колледжа. Год 1989. Фото: © РИА Новости/Сергей Титов

Абитуриент ГИТИСа. Год 1989. Фото: © РИА Новости/Юрий Заритовский

Абитуриент ГИТИСа. Год 1989. Фото: © РИА Новости/Юрий Заритовский

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Алена Шаповалова
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