Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с королём Иордании

Как сообщается на сайте Кремля, лидеры поговорили об усилиях по борьбе с международным терроризмом.

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с королём Иордании Абдаллой II. Диалог состоялся по инициативе иорданской стороны.

Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры обсудили ситуацию в ближневосточном регионе, прежде всего в контексте общих усилий по борьбе с международным терроризмом.

— Отмечено значение подписанного Россией, Иорданией и США 7 июля 2017 года в Аммане Меморандума о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии для дальнейшей работы в целях установления режима прекращения боевых действий и в других районах Сирийской Арабской Республики, — отмечается в сообщении.