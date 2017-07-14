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Опубликовано 14 июля 2017, 12:27

Выход Ni no Kuni II задержится до следующего года

Фото &copy; Ni no Kuni II: REVENANT KINGDOM&trade; &amp; &copy;LEVEL-5 Inc

Фото © Ni no Kuni II: REVENANT KINGDOM™ & ©LEVEL-5 Inc

Компания Bandai Namco объявила о переносе выхода японской ролевой игры Ni no Kuni II.

Релиз Ni no Kuni II: Revenant Kingdom был отложен до 19 февраля 2018 года. Об этом сообщил официальный англоязычный аккаунт Bandai Namco в "Твиттере".

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Выход Ni no Kuni II задержится до следующего года

Фото © Ni no Kuni II: REVENANT KINGDOM™ & ©LEVEL-5 Inc

Разработчики игры извинились перед фанатами за случившийся перенос. Также они объяснили, что в игре не будет мультиплеера — ранее один из разработчиков в интервью сказал, что в Ni no Kuni II будут сетевые элементы. Оказалось, что возникло недопонимание и игра будет целиком сосредоточена на одиночной кампании.

Релиз Ni no Kuni II: Revenant Kingdom до переноса должен был состояться 10 ноября этого года. Игра выйдет на PC и PS4.

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Станислав Погорский
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