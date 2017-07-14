Выход Ni no Kuni II задержится до следующего года

Релиз Ni no Kuni II: Revenant Kingdom был отложен до 19 февраля 2018 года. Об этом сообщил официальный англоязычный аккаунт Bandai Namco в "Твиттере".

Разработчики игры извинились перед фанатами за случившийся перенос. Также они объяснили, что в игре не будет мультиплеера — ранее один из разработчиков в интервью сказал, что в Ni no Kuni II будут сетевые элементы. Оказалось, что возникло недопонимание и игра будет целиком сосредоточена на одиночной кампании.

Релиз Ni no Kuni II: Revenant Kingdom до переноса должен был состояться 10 ноября этого года. Игра выйдет на PC и PS4.