Выход Ni no Kuni II задержится до следующего года
Фото © Ni no Kuni II: REVENANT KINGDOM™ & ©LEVEL-5 Inc
Компания Bandai Namco объявила о переносе выхода японской ролевой игры Ni no Kuni II.
Релиз Ni no Kuni II: Revenant Kingdom был отложен до 19 февраля 2018 года. Об этом сообщил официальный англоязычный аккаунт Bandai Namco в "Твиттере".
Выход Ni no Kuni II задержится до следующего года
Фото © Ni no Kuni II: REVENANT KINGDOM™ & ©LEVEL-5 Inc
Разработчики игры извинились перед фанатами за случившийся перенос. Также они объяснили, что в игре не будет мультиплеера — ранее один из разработчиков в интервью сказал, что в Ni no Kuni II будут сетевые элементы. Оказалось, что возникло недопонимание и игра будет целиком сосредоточена на одиночной кампании.
Релиз Ni no Kuni II: Revenant Kingdom до переноса должен был состояться 10 ноября этого года. Игра выйдет на PC и PS4.