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Опубликовано 14 июля 2017, 12:58

Объявлена дата выхода Gran Turismo Sport

Фото &copy;&nbsp;Sony Interactive Entertainment Inc

Фото © Sony Interactive Entertainment Inc

PlayStation сообщила официальную дату выхода гоночного симулятора Gran Turismo Sport.

Gran Turismo Sport выйдет на PS4 уже 17 октября. Об этом стало известно благодаря официальному аккаунту PlayStation в "Твиттере".

Помимо даты выхода было анонсировано Gran Turismo Sport Limited Edition. В это издание войдёт комплект GT Sport Starter Pack с 8 автомобилями, 30 аватаров GT Sport, набор Livery Sticker Pack, хромированный шлем для профиля водителя, миллион внутриигровых кредитов и особая упаковка для игры.

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Объявлена дата выхода Gran Turismo Sport

Фото © Sony Interactive Entertainment Inc

Изначально Gran Turismo Sport собирались выпустить в конце 2016 года, но позже выход игры решили перенести.

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Станислав Погорский
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