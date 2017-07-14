Объявлена дата выхода Gran Turismo Sport
Фото © Sony Interactive Entertainment Inc
PlayStation сообщила официальную дату выхода гоночного симулятора Gran Turismo Sport.
Gran Turismo Sport выйдет на PS4 уже 17 октября. Об этом стало известно благодаря официальному аккаунту PlayStation в "Твиттере".
Gran Turismo Sport launches October 17 on PS4: https://t.co/N96olUg0wl Details on the Limited and Deluxe Editions pic.twitter.com/ek3T4Xhvbi— PlayStation (@PlayStation) 13 июля 2017 г.
Помимо даты выхода было анонсировано Gran Turismo Sport Limited Edition. В это издание войдёт комплект GT Sport Starter Pack с 8 автомобилями, 30 аватаров GT Sport, набор Livery Sticker Pack, хромированный шлем для профиля водителя, миллион внутриигровых кредитов и особая упаковка для игры.
Объявлена дата выхода Gran Turismo Sport
Фото © Sony Interactive Entertainment Inc
Изначально Gran Turismo Sport собирались выпустить в конце 2016 года, но позже выход игры решили перенести.