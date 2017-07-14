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Опубликовано 14 июля 2017, 13:31

Представлен новый геймплейный ролик экшена Days Gone

Фото &copy; Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Официальный канал PlayStation на YouTube опубликовал ролик с новым геймплеем Days Gone.

PlayStation поделилась 11-минутным роликом с игровым процессом Days Gone, грядущего эксклюзива для PS4.

В видео демонстрируется альтернативный вариант прохождения отрывка, который был представлен на выставке E3 2017. В этот раз главный герой избежал засады и смог добраться до лагеря с заложником, не подняв шум. Также в этот раз игрок не приманил орду зомби, чтобы расправиться с группой противников — вместо этого была использована стрельба из укрытий. Таким образом разработчики показали, насколько вариативным может оказаться прохождение Days Gone в зависимости от выбранной стратегии игрока.

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PlayStation показала 11 минут геймплея Days Gone

Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Помимо этого, авторы обратили внимание, что локации заметно изменились в сравнении с предыдущей демонстрацией игры. В первый раз действие происходило ночью, а в этот раз — во время снежного дня, что повлияло на поведение противников и количество зомби в округе.

Days Gone выйдет на PS4 в 2018 году. Точная дата пока не сообщается.

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Станислав Погорский
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