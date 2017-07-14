Представлен новый геймплейный ролик экшена Days Gone

В видео демонстрируется альтернативный вариант прохождения отрывка, который был представлен на выставке E3 2017. В этот раз главный герой избежал засады и смог добраться до лагеря с заложником, не подняв шум. Также в этот раз игрок не приманил орду зомби, чтобы расправиться с группой противников — вместо этого была использована стрельба из укрытий. Таким образом разработчики показали, насколько вариативным может оказаться прохождение Days Gone в зависимости от выбранной стратегии игрока.

Помимо этого, авторы обратили внимание, что локации заметно изменились в сравнении с предыдущей демонстрацией игры. В первый раз действие происходило ночью, а в этот раз — во время снежного дня, что повлияло на поведение противников и количество зомби в округе.

Days Gone выйдет на PS4 в 2018 году. Точная дата пока не сообщается.