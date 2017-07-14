Конан О'Брайен и Кейт Аптон сыграли в платформер Cuphead

Как обычно, Конан превратил прохождение игры в комедийный скетч. На этот раз он пытался устроить свидание с обручённой Аптон, а позже использовал Cuphead как повод прикоснуться к рукам модели. Кейт Аптон также оказалась более способным геймером, чем ведущий.