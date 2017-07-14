Конан О'Брайен и Кейт Аптон сыграли в платформер Cuphead
Скриншот © L!FE
В новом выпуске "Шоу Конана О'Брайена" ведущий сыграл в мультяшный платформер Cuphead.
Конан О'Брайен и супермодель Кейт Аптон вместе поиграли в платформер Cuphead в рамках рубрики Clueless Gamer ("Бестолковый геймер").
Как обычно, Конан превратил прохождение игры в комедийный скетч. На этот раз он пытался устроить свидание с обручённой Аптон, а позже использовал Cuphead как повод прикоснуться к рукам модели. Кейт Аптон также оказалась более способным геймером, чем ведущий.
Конан О'Брайен и Кейт Аптон сыграли в платформер Cuphead
Скриншот © L!FE
Cuphead выйдет на PC и Xbox One уже 29 сентября этого года.