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Регион
Опубликовано 14 июля 2017, 14:04

Конан О'Брайен и Кейт Аптон сыграли в платформер Cuphead

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Скриншот © L!FE

В новом выпуске "Шоу Конана О'Брайена" ведущий сыграл в мультяшный платформер Cuphead.

Конан О'Брайен и супермодель Кейт Аптон вместе поиграли в платформер Cuphead в рамках рубрики Clueless Gamer ("Бестолковый геймер").

Как обычно, Конан превратил прохождение игры в комедийный скетч. На этот раз он пытался устроить свидание с обручённой Аптон, а позже использовал Cuphead как повод прикоснуться к рукам модели. Кейт Аптон также оказалась более способным геймером, чем ведущий.

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Конан О'Брайен и Кейт Аптон сыграли в платформер Cuphead

Скриншот © L!FE

Cuphead выйдет на PC и Xbox One уже 29 сентября этого года.

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Станислав Погорский
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