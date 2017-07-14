Вышел трейлер официальной VR-игры в серии Mario Kart
Фото © Nintendo
В Сети появился ролик, демонстрирующий игровой процесс VR-игры в серии Mario Kart.
В Сети появился ролик с геймплеем Mario Kart Arcade GP VR.
Эта игра разрабатывается компанией Bandai Namco специально для японских аркадных автоматов. Как и в основных частях серии Mario Kart, игрокам предстоит принять участие в гонках на картах в красочных локациях мира Марио. Среди доступных персонажей будут Марио, принцесса Пич, Йоши, Баузер и другие. В VR-игре впервые появится новое оружие — молоток, которым можно сбивать гонщиков поблизости.
Вышел трейлер официальной VR-игры в серии Mario Kart
Фото © Nintendo
Пока неизвестно, когда Mario Kart Arcade GP VR появится в японских аркад-центрах. Также не уточняется, планируется ли выход игры за пределами Японии.