Вышел трейлер официальной VR-игры в серии Mario Kart

Эта игра разрабатывается компанией Bandai Namco специально для японских аркадных автоматов. Как и в основных частях серии Mario Kart, игрокам предстоит принять участие в гонках на картах в красочных локациях мира Марио. Среди доступных персонажей будут Марио, принцесса Пич, Йоши, Баузер и другие. В VR-игре впервые появится новое оружие — молоток, которым можно сбивать гонщиков поблизости.