Парад побеждённых. Как немцев по Москве водили

Этот парад побеждённых стал одним из самых значимых событий военной Москвы и надолго запомнился современникам. Организация этого шествия потребовала серьёзных усилий, при том что война ещё была далека от завершения. Лайф выяснил, как велась подготовка парада и зачем он потребовался.

Операция "Багратион"

В середине июня 1944 года была начата операция "Багратион" — одна из самых масштабных наступательных операций в истории Второй мировой войны. Советским военачальникам удалось удивить своих немецких противников, те ждали удара в направлении Украины, но не Белоруссии. Масштабнейшая операция готовилась в таком режиме секретности, что немцы ничего не заподозрили.

Операция принесла большой успех. Уже на первом этапе советским войскам удалось продвинуться вперёд, и немцы понесли серьёзные потери. А итогом операции стал разгром группы армий "Центр" — самой мощной немецкой группировки в СССР.

Операция "Багратион" стала самой успешной на тот момент операцией, проведённой советской армией. Помимо освобождения Белоруссии от немецких войск им были нанесены очень чувствительные потери. Сильнейшая немецкая группа армий "Центр" была разгромлена. Только в плен советские солдаты взяли более 150 тысяч солдат и офицеров вермахта.

Это был самый большой успех с начала войны. Для сравнения: в Сталинграде в плен было взято 91,5 тысячи немецких солдат и офицеров. Кроме того, в ходе белорусской кампании в плен был захвачен 21 генерал — почти столько же, сколько за предыдущие три года войны.

Конечно, это был успех, и благодаря тому, что опасность перелома в войне окончательно миновала, советское руководство хотело продемонстрировать свои достижения. И не только советским гражданам, но и зарубежным журналистам, жившим в Москве. Парад с участием такого большого количества пленных мог бы убедить в успехе советского наступления даже самых отъявленных скептиков.

В Сталинграде тоже сдалось много немцев, но они были в таком состоянии после долгого окружения, что четверть из них умерла от истощения и ран в первые же недели плена. Да и ситуация на фронтах тогда ещё была тревожной.

Но, помимо прочего, в московском параде был и важный символический момент. По улицам советской столицы предполагалось провести солдат группы армий "Центр". Той самой, что должна была взять Москву согласно немецкому плану "Барбаросса". Именно эти армии стояли под Москвой осенью — зимой 1941 года.

Большой вальс

Организацией парада пленных немцев в Москве занимался НКВД. Операция получила название "Большой вальс" — в честь популярного американского довоенного фильма. Этот фильм пользовался большой популярностью в довоенном СССР и был одним из самых любимых американских фильмов самого Сталина, который регулярно его пересматривал.

Операция была весьма трудоёмкой. Требовалось доставить в советскую столицу более полусотни тысяч немецких военнопленных, способных по состоянию здоровья принять участие в шествии. Задача частично облегчалась тем, что эшелонам с немецкими военнопленными было по пути. Как правило, их путь в лагеря военнопленных в большинстве случае проходил через Москву.

Пленные были осмотрены врачами, дабы отсеять больных и раненых, которые не могли принять участие в параде, что требовалось с целью предупреждения возможных эпидемий, как среди самих военнопленных, так и среди московских зрителей.

Эшелоны с немецкими военнопленными начали прибывать на железнодорожные станции Беговая и Белорусская-товарная 14 июля. Там их вновь осматривали врачи. Далее конвойные отряды переводили колонны немцев на Московский ипподром и на стадион "Динамо".

Даже среди военных и партийных чинов далеко не все были осведомлены о предстоящем параде. Операция проводилась в режиме секретности.

Вечером 16 июля в столицу привозят 19 захваченных в плен немецких генералов. Они являются важной составляющей шествия, поскольку именно им предстоит возглавлять колонну пленных.

Парад побеждённых

Ранним утром 17 июля по радио было зачитано небольшое обращение начальника московской милиции, сообщавшего о том, что в 11 утра через центр столицы будут проконвоированы 57 600 солдат и офицеров вермахта, взятых в плен. В связи с этим часть улиц в центре города будет перекрыта. Сообщение было передано дважды: в 7 и 8 часов утра.

С утра к месту следования колонн стали стекаться москвичи. Маршруты немецких военнопленных были оцеплены вооружёнными солдатами, которые следили за порядком, поскольку Сталин распорядился не допускать никаких инцидентов. Самих немцев сопровождали как пешие конвоиры, так и конвой на лошадях. Всего в обеспечении операции "Большой вальс" принимало участие свыше 12 тысяч сотрудников НКВД.

Утром немцы были ещё раз осмотрены на ипподроме, где их начали строить в колонны соответственно их званию. Возглавляли колонну пленные генералы, за ними шли полковники, подполковники и более младшие чины. Последними шли рядовые — самая массовая группа военнопленных. Генералы и высокопоставленные офицеры шли "при полном параде" — с наградами и в нормальной форме. Рядовые шли кто в чём, трофейных комплектов формы им не выдали, и они шли в той одежде, в которой попали в плен.

В 11 утра началось шествие колонны. Их маршрут пролегал от ипподрома по Ленинградскому шоссе в сторону площади Маяковского (ныне Триумфальная площадь). На площади колонна разделилась. Самая большая группа из 42 тысяч военнопленных и всех генералов продолжила шествие по Садовому кольцу по часовой стрелке в сторону Курского вокзала. Вторая группа, в которой насчитывалось порядка 15 тысяч человек, пошла по Садовому кольцу против часовой стрелки в направлении железнодорожной станции Канатчиково.

Большая часть зрителей встретила немцев молчанием. Лишь время от времени раздавались отдельные выкрики. Несколько человек пытались прорвать оцепление или кидать в немцев камни, но эти действия были пресечены конвоирами.

На протяжении следования колонны за ними двигались поливальные машины, который омывали асфальт. Вообще, появление поливальных машин на улицах города было достаточно редким явлением в военное время. До сих пор существуют различные версии того, зачем они понадобились. Весьма популярная версия о том, что это требовалось для дезинфекции, дабы предотвратить возможное распространение заболеваний.

Однако эта версия является сомнительной. Советские врачи несколько раз осматривали военнопленных при подготовке к шествию, как раз чтобы не допустить к нему больных.

Поэтому, вероятнее всего, это было символическим действием очищения московских улиц от осквернивших их своим присутствием немцев, которые в пропаганде военного времени очень часто именовались "гитлеровской нечистью".

Применение поливальных машин оказалось сильным ходом, этот элемент стал одним из наиболее запоминающихся в этом мероприятии.

Судьба генералов

К 19 часам немцы были погружены в эшелоны и направлены на восток, в лагеря для военнопленных. Однако генералов отделили от общей группы и оставили в Бутырской тюрьме, чтобы попытаться убедить их присоединиться к просоветскому комитету "Свободная Германия" и Союзу германских офицеров.

Судьбы генералов, участвовавших в шествии, сложились по-разному. Генерал Мюллер начал сотрудничать с антифашистскими организациями в плену, позднее вернулся в ГДР и занимал пост начальника штаба армии и заместителя министра обороны.

Генерал Бамлер также начал сотрудничать с советскими организациями и после возвращения в ГДР работал в "Штази".

Генерал Охснер был приговорен к 25 годам лагерей за совершение военных преступлений, но амнистирован и отправлен в ГДР в 1955 году. Аналогичная судьба ждала генералов Траута, фон Лютцова и Гира.

Генерал Гаман был казнен вскоре после войны. Генерал Фелькерс умер в плену в начале 1946 года.

Большая часть генералов вернулась в Германию в 1955 году.