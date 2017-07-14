Депутаты Госдумы упростили должникам выезд за рубеж

Согласно документу, процесс снятия ограничений на выезд для тех, кто уже погасил свой долг, будет ускорен.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому порог задолженности для граждан, которые намереваются выехать за границу, увеличивается с 10 до 30 тысяч рублей. Однако норма не коснётся лиц, которые имеют долги по выплате алиментов, возмещению вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, а также морального и (или) имущественного вреда.

В соответствии с российским законодательством в отношении должника могут быть введены временные ограничения на выезд за границу. Отмена ограничения возможна после погашения задолженности. В связи с тем, что на проверку данного обстоятельства требуется время, принятый законопроект вводит механизм, позволяющий в максимально короткие сроки отменять ограничение.