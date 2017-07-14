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Опубликовано 14 июля 2017, 15:30

"Милонов, остановись!" Легендарные цитаты депутата о геях, проститутках и ёлках

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с новым предложением — запретить сайты и приложения для онлайн-знакомств на всей территории России. Народный избранник известен в том числе своими цитатами. Что же говорил парламентарий о различных сторонах нашей жизни.

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Сайты знакомств превратились в пещеры мрака, ямы с кипящей проституцией

Виталий Милонов о сайтах знакомств

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Я, как человек, занимающийся политикой, понимаю, что грехов у меня, возможно, больше, чем у большинства содомитов

Виталий Милонов о грехах

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У нас этих юристов как собак нерезаных

Виталий Милонов о числе представителей данной профессии в России

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Если человек попробовал однополую связь в качестве эксперимента, ничего страшного в этом нет. Но только один раз

Виталий Милонов о геях

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Власти Киева — непредсказуемые макаки

Виталий Милонов после того, как его внесли в чёрный список СБУ

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Молодёжь всегда будет за движуху

Виталий Милонов о том, почему молодые люди могут идут на митинги

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У нас чем больше эротики в обществе, тем меньше рождается детей.

Виталий Милонов о предложении запретить эротические журналы

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Даже самый красивый цветок, если за ним не ухаживать, превращается из розы в шиповник

Виталий Милонов о необходимости ввести курортный сбор

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Увидел бы редактора "Шарли эбдо" — дал бы ему по морде

Виталий Милонов о редакторе издания

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Ставить живую ель дома — всё равно что смотреть на труп

Виталий Милонов о традиции ставить в доме хвойное на Новый год

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Алена Шаповалова
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