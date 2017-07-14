"Милонов, остановись!" Легендарные цитаты депутата о геях, проститутках и ёлках
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с новым предложением — запретить сайты и приложения для онлайн-знакомств на всей территории России. Народный избранник известен в том числе своими цитатами. Что же говорил парламентарий о различных сторонах нашей жизни.
Сайты знакомств превратились в пещеры мрака, ямы с кипящей проституцией
Виталий Милонов о сайтах знакомств
Я, как человек, занимающийся политикой, понимаю, что грехов у меня, возможно, больше, чем у большинства содомитов
Виталий Милонов о грехах
У нас этих юристов как собак нерезаных
Виталий Милонов о числе представителей данной профессии в России
Если человек попробовал однополую связь в качестве эксперимента, ничего страшного в этом нет. Но только один раз
Виталий Милонов о геях
Власти Киева — непредсказуемые макаки
Виталий Милонов после того, как его внесли в чёрный список СБУ
Молодёжь всегда будет за движуху
Виталий Милонов о том, почему молодые люди могут идут на митинги
У нас чем больше эротики в обществе, тем меньше рождается детей.
Виталий Милонов о предложении запретить эротические журналы
Даже самый красивый цветок, если за ним не ухаживать, превращается из розы в шиповник
Виталий Милонов о необходимости ввести курортный сбор
Увидел бы редактора "Шарли эбдо" — дал бы ему по морде
Виталий Милонов о редакторе издания
Ставить живую ель дома — всё равно что смотреть на труп
Виталий Милонов о традиции ставить в доме хвойное на Новый год