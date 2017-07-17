Super Street Fighter IV Arcade Edition стала доступна на Xbox One
Super Street Fighter IV Arcade Edition пополнила список игр, которые поддерживаются через программу обратной совместимости Xbox One.
Файтинг Super Street Fighter IV Arcade Edition, выпущенный для консоли Xbox 360, теперь можно запустить и на Xbox One.
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Super Street Fighter IV Arcade Edition была выпущена в 2011 году. Игра получила хорошие отзывы от игроков и критиков. Средний балл файтинга на международном агрегаторе рецензий Metacritic составляет 78 из 100.
Программа обратной совместимости на Xbox One позволяет запускать игры для Xbox 360 без необходимости повторно их приобретать. На данный момент поддерживается уже несколько сотен игр — список регулярно дополняется.