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Опубликовано 17 июля 2017, 09:08

Warhammer: The End Times — Vermintide получила бесплатное дополнение

Фото &copy; Fatshark

Фото © Fatshark

Разработчики Warhammer: The End Times — Vermintide выпустили бесплатное дополнение для игры.

Шутер по мотивам известной вселенной Warhammer: The End Times — Vermintide получил бесплатное обновление с новым контентом.

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Warhammer: The End Times — Vermintide получила бесплатное дополнение

Фото © Fatshark

Разработчики рассказали про обновление версии 1.9, получившее название Arrogance Lost. В нём появились новые особо сложные достижения, был исправлен баланс умений и оружия, а также была добавлена новая секретная карта Trial of Foolhardy. Получить доступ к ней смогут только самые опытные игроки — разработчики намеренно создали испытание, которое будет под силу немногим. Самым простым способом получить доступ к новой карте будет совместная игра с другом, у которого она уже открыта.

На данный момент Arrogance Lost доступна только для PC-версии игры. Разработчики сообщили, что сейчас ведётся работа над аналогичным обновлением для консолей.

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Станислав Погорский
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