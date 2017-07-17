В Overwatch появится новая система наказаний для недоброжелательных игроков

Игровой директор Overwatch Джефф Каплан сообщил, что вскоре в Overwatch появится новая система наказаний для недоброжелателей, портящих игру для своей команды.

Blizzard давно собиралась найти более эффективное решение проблемы игроков-троллей, но долгое время о новой системе ничего не было слышно. Судя по словам Каплана, компания поделится подробностями своих планов уже совсем скоро.

Авторы Overwatch считают, что недоброжелатели сильнее всего портят жизнь другим игрокам. На данный момент команда разработчиков игры уже успешно борется с читерами, а также уверена в том, что в Overwatch сейчас хорошо сбалансированы герои.