В Overwatch появится новая система наказаний для недоброжелательных игроков
Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT
Blizzard собирается изменить систему наказаний для игроков Overwatch, намеренно портящих матчи для других.
Игровой директор Overwatch Джефф Каплан сообщил, что вскоре в Overwatch появится новая система наказаний для недоброжелателей, портящих игру для своей команды.
В Overwatch появится новая система наказаний для недоброжелательных игроков
Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT
Blizzard давно собиралась найти более эффективное решение проблемы игроков-троллей, но долгое время о новой системе ничего не было слышно. Судя по словам Каплана, компания поделится подробностями своих планов уже совсем скоро.
Авторы Overwatch считают, что недоброжелатели сильнее всего портят жизнь другим игрокам. На данный момент команда разработчиков игры уже успешно борется с читерами, а также уверена в том, что в Overwatch сейчас хорошо сбалансированы герои.