Объявлена дата выхода инди-игры Nidhogg 2

Студия Messhof сообщила , что Nidhogg 2 станет доступна на PC и PS4 уже 15 августа.

В Nidhogg 2 игроку предстоит оттачивать своё мастерство в дуэлях, попутно захватывая арену под свой контроль. В отличие от оригинала в сиквеле можно будет использовать не только шпагу, но и лук, длинный меч и нож. Nidhogg 2 также будет отличаться куда менее минималистичным стилем.

Оригинальная Nidhogg была выпущена в начале 2014 года, после чего игра стала настоящим хитом. Её средний балл на международном агрегаторе рецензий Metacritic составляет 81 из 100.