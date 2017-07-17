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Опубликовано 17 июля 2017, 11:17

Объявлена дата выхода инди-игры Nidhogg 2

Фото &copy; Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

Продолжение инди-экшена про дуэли на шпагах Nidhogg получило официальную дату выхода.

Студия Messhof сообщила, что Nidhogg 2 станет доступна на PC и PS4 уже 15 августа.

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Объявлена дата выхода инди-игры Nidhogg 2

В Nidhogg 2 игроку предстоит оттачивать своё мастерство в дуэлях, попутно захватывая арену под свой контроль. В отличие от оригинала в сиквеле можно будет использовать не только шпагу, но и лук, длинный меч и нож. Nidhogg 2 также будет отличаться куда менее минималистичным стилем.

Оригинальная Nidhogg была выпущена в начале 2014 года, после чего игра стала настоящим хитом. Её средний балл на международном агрегаторе рецензий Metacritic составляет 81 из 100.

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Станислав Погорский
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