Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 июля 2017, 17:36

В Госдуме приостановили заседание из-за протёкшей во время дождя крыши

Сильнейший ливень с громом обрушился на Московский регион в пятницу после обеда.

В Госдуме объявили десятиминутный перерыв после того, как вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая обнаружила, что течёт крыша. Причиной стал сильный дождь, который начался в Москве сегодня днём.

Фото: © L!FE

Фото: © L!FE

— Крыша течёт, — заявила Яровая во время выступления на пленарном заседании.

После замечания о том, что протекает крыша, первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков объявил о перерыве.

Примечательно, что там, где сильнее всего капало с крыши, пакетами накрыли столы и планшеты для голосования.

BannerImage
Янковская Ольга
  • Новости
  • Госдума
  • Погода
  • дожди
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar