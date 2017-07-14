В Госдуме приостановили заседание из-за протёкшей во время дождя крыши

Сильнейший ливень с громом обрушился на Московский регион в пятницу после обеда.

В Госдуме объявили десятиминутный перерыв после того, как вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая обнаружила, что течёт крыша. Причиной стал сильный дождь, который начался в Москве сегодня днём.

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— Крыша течёт, — заявила Яровая во время выступления на пленарном заседании.

После замечания о том, что протекает крыша, первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков объявил о перерыве.