В Госдуме приостановили заседание из-за протёкшей во время дождя крыши
Сильнейший ливень с громом обрушился на Московский регион в пятницу после обеда.
В Госдуме объявили десятиминутный перерыв после того, как вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая обнаружила, что течёт крыша. Причиной стал сильный дождь, который начался в Москве сегодня днём.
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— Крыша течёт, — заявила Яровая во время выступления на пленарном заседании.
После замечания о том, что протекает крыша, первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков объявил о перерыве.
Примечательно, что там, где сильнее всего капало с крыши, пакетами накрыли столы и планшеты для голосования.