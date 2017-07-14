Жириновский призвал построить новый парламентский центр, где не будет течь крыша

Депутата возмутило, что из-за обрушившегося на Москву ливня крыша здания Госдумы протекла и затопила зал заседания.

В Москве прошли ливневые дожди, из-за чего протечку дала крыша в здании Государственной думы. Вода стала капать прямо на депутатские места в зале заседания. Видео подтопления было опубликовано в телеграм-канале Шот. Инцидент вызвал массу негодования у Владимира Жириновского. Он потребовал срочно возвести новый парламентский центр, крыша в котором "не будет протекать по меньшей мере 100–150 лет".

— У нас всё так в России: нужно обязательно, чтобы жареный петух клюнул, только тогда мужик перекрестится. Я с первого дня работы Госдумы — в декабре 1993 года — говорю, что нам нужно современное здание под парламентский центр, я проблему недостатков нынешнего здания поднимал даже на встрече с президентом, но никто не шевелится. Понадобилось промучаться 25 лет в этом здании, чтобы пошёл такой ливень, который выявит такие проблемы, которые могут напрямую помешать работе парламента, — заявил Владимир Жириновский.

По мнению депутата, строительство и переезд в новый парламентский центр в Мнёвниках не потребуют ни копейки бюджетных средств, потому что строительство будет проводиться за счёт инвесторов — в обмен на девять зданий, принадлежащих Госдуме и Совету Федерации.