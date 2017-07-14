Петербургская журналистка и волонтёр стала "мисс United Nations — 2017"

Девушка работает в благотворительном фонде, помогает пожилым людям и хочет посетить Сирию и Донбасс.

Петербургская журналистка и волонтёр фонда "Старость в радость" Ольга Махлевская завоевала титул "мисс Объединённых наций — 2017". Конкурс проходил в столице Ямайки — Кингстоне, на пути к победе Ольге пришлось пройти несколько этапов: от интервью на английском до конкурса национальных блюд и шоу талантов.

— Для меня это большая честь представлять нашу огромную страну на таком масштабном конкурсе, где главное не длинные ноги и красивая фигура, а то, что ты делаешь для своей страны и за рубежом — волонтёрская работа. Я являюсь волонтёром фонда "Старость в радость", мы помогаем пожилым людям, собираем средства, подарки пенсионерам, посещаем их, устаиваем концерты, для меня это мегапозитивно, — рассказала Лайфу Ольга.

Фото: Facebook/United Nations Pageants

Конкурс состоял из нескольких этапов: интервью на английской языке, где участницы рассказали о своей деятельности, конкурсы национального костюма, для которого россиянка выбрала скромный наряд княгини Ольги, и национального блюда. Здесь петербургской журналистке удалось удивить ямайцев: она приготовила практически единственное сладкое блюдо — русские блины с вареньем.

— Мы готовили национальное блюда для школьников, накормили в тот день 700 ребят. Найти ингредиенты на Ямайке оказалось не так сложно, чего не скажешь о сковородке. И блины всем понравились, потому что это было единственное сладкое блюдо, — поделилась Ольга.

Кроме того, девушки приняли участие в многочисленных фотосессиях в вечерних платьях и нарядах от местных дизайнеров и шоу талантов. Ольга этот этап также выиграла, рискнув и исполнив перед ямайской публикой песню Боба Марли.

— У меня самые позитивные эмоции, это настолько для меня большая честь теперь работать не только в своей стране, но и в мире. В первую очередь хочу развивать свой проект в дальнейшем, ну и, конечно, очень хочу посетить Сирию и Донбасс, если это будет возможно — и в качестве журналиста, и в качестве "мисс Объединённых наций", — отметила Ольга.

Фото: Facebook/United Nations Pageants

По её словам, несмотря на политическую обстановку в мире, на конкурсе она ни разу не столкнулась с негативом по отношению к России или россиянам.

— Всё было замечательно, у меня теперь есть огромная семья, которая живёт на Ямайке и в странах-участницах конкурса, — говорит волонтёр.

В следующем году Ольга намерена вернуться в Кингстон, чтобы передать корону следующей Мисс.