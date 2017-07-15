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Регион
Опубликовано 15 июля 2017, 04:55

Остров выставили на продажу в Шотландии

Остров Алва в Шотландии. Фото: knightfrank.com

Остров Алва в Шотландии. Фото: knightfrank.com

В настоящий момент островом владеет потомок леди Эдит Конглтон, которая, по некоторым данным, купила его за 11 тысяч фунтов стерлингов ($14,2 тысячи) после Второй мировой войны.

Остров Алва, входящий в состав архипелага Внутренних Гебридских островов в Шотландии, выставили на продажу. Стоимость острова площадью 1,8 тысячи гектаров составляет 4,25 млн фунтов стерлингов ($5,5 млн), пишет The Telegraph.

Постройки на острове Алва в Шотландии. Фото: © knightfrank.com

Постройки на острове Алва в Шотландии. Фото: © knightfrank.com

По данным газеты, остров выставлен на продажу впервые за 70 лет. На нём сейчас располагается особняк 1950-х годов, церковь, ресторан и восемь домов.

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Эмила Сидорова
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