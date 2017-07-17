В Cyberpunk 2077 можно будет играть за рокеров и журналистов

До сих пор об игре Cyberpunk 2077 от студии CD Projekt RED почти ничего не известно. Разработчики собираются начать рекламную кампанию игры только тогда, когда будут знать дату её выхода. Тем не менее создатель оригинальной настольной игры Cyberpunk 2020 Майк Пондсмит, принимающий участие в разработке Cyberpunk 2077, решил поделиться новой информацией.

Оказалось, что Cyberpunk 2077 будет иметь нестандартный для жанра ролевых игр набор классов персонажей. Среди них будут рокеры, бродяги, как минимум два типа хакеров и даже журналисты. В зависимости от выбранного класса, персонаж сможет влиять на мир Cyberpunk 2077 разными способами. Пондсмит намекнул, что в игре будет очень много "интересных нюансов", связанных с системой классов.

Cyberpunk 2077 разрабатывается авторами серии "Ведьмак", польской студией CD Projekt RED. Дата выхода игры пока не известна.