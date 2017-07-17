Авторы Star Citizen показали обновление с заброшенными космическими кораблями
Разработчики Star Citizen показали гигантские заброшенные космические корабли из грядущего обновления.
Фото © Cloud Imperium Games Corporation & Roberts Space Industries Corp.
Команда разработчиков из Cloud Imperium Games поделилась видео с гигантскими заброшенными кораблями, которые однажды будут добавлены в мир Star Citizen.
Разработчики обещают, что эти корабли можно будет найти на поверхности планет и в космосе. Игроки смогут изучать заброшенные суда и по-разному с ними взаимодействовать, какие-то из исполинов можно будет починить. Размер некоторых заброшенных кораблей будет настолько огромен, что игроки смогут заметить их даже с орбиты.
Авторы Star Citizen показали обновление с заброшенными космическими кораблями
Фото © Cloud Imperium Games Corporation & Roberts Space Industries Corp.
Сетевая научно-фантастическая игра Star Citizen известна как один из самых высокобюджетных проектов, получивших финансирование на платформе для сбора средств Kickstarter. На данный момент доступ к игре можно получить только за большую плату, проект всё ещё находится в процессе разработки. Дата выхода Star Citizen неизвестна.