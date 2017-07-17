Команда разработчиков из Cloud Imperium Games поделилась видео с гигантскими заброшенными кораблями, которые однажды будут добавлены в мир Star Citizen.

Разработчики обещают, что эти корабли можно будет найти на поверхности планет и в космосе. Игроки смогут изучать заброшенные суда и по-разному с ними взаимодействовать, какие-то из исполинов можно будет починить. Размер некоторых заброшенных кораблей будет настолько огромен, что игроки смогут заметить их даже с орбиты.

Авторы Star Citizen показали обновление с заброшенными космическими кораблями Фото © Cloud Imperium Games Corporation & Roberts Space Industries Corp.