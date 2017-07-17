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Опубликовано 17 июля 2017, 12:36

Авторы Star Citizen показали обновление с заброшенными космическими кораблями

Разработчики Star Citizen показали гигантские заброшенные космические корабли из грядущего обновления.

Фото &copy;&nbsp;Cloud Imperium Games Corporation &amp; Roberts Space Industries Corp.

Фото © Cloud Imperium Games Corporation & Roberts Space Industries Corp.

Команда разработчиков из Cloud Imperium Games поделилась видео с гигантскими заброшенными кораблями, которые однажды будут добавлены в мир Star Citizen.

Разработчики обещают, что эти корабли можно будет найти на поверхности планет и в космосе. Игроки смогут изучать заброшенные суда и по-разному с ними взаимодействовать, какие-то из исполинов можно будет починить. Размер некоторых заброшенных кораблей будет настолько огромен, что игроки смогут заметить их даже с орбиты.

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Авторы Star Citizen показали обновление с заброшенными космическими кораблями

Фото © Cloud Imperium Games Corporation & Roberts Space Industries Corp.

Сетевая научно-фантастическая игра Star Citizen известна как один из самых высокобюджетных проектов, получивших финансирование на платформе для сбора средств Kickstarter. На данный момент доступ к игре можно получить только за большую плату, проект всё ещё находится в процессе разработки. Дата выхода Star Citizen неизвестна.

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Станислав Погорский
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