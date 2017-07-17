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Опубликовано 17 июля 2017, 13:02

Игроки EVE Online примут участие в поиске реальных экзопланет

Фото &copy; EVE ONLINE

Фото © EVE ONLINE

Для онлайн-игры про космические полёты EVE Online вышло обновление с поиском экзопланет.

В EVE Online появилась мини-игра, с помощью которой игроки могут помочь в исследовании реального космоса.

Совместный проект CPP Games и Университета Женевы под названием Prjoect Dicsovery является необычным способом использовать многомиллионную пользовательскую базу EVE Online на пользу науке. Любой игрок теперь может помочь в обработке научных данных от аппарата Кеплера, проводя поиск настоящих планет в далёком космосе. Помощь сотни тысяч людей сможет продвинуть исследования учёных на годы вперёд.

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Игроки EVE Online примут участие в поиске реальных экзопланет

Фото © EVE ONLINE

Каждый участник Project Discovery получает инструкцию по определению экзопланет, после чего он может приступать к обработке информации — заниматься этим можно сколько угодно долго. В зависимости от точности результатов игрока ему начисляется разное количество очков опыта. Полученные уровни открывают доступ к образам для кораблей и одежде, а периодически за научную деятельность можно получить эксклюзивный игровой корабль.

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Станислав Погорский
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