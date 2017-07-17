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Опубликовано 17 июля 2017, 13:39

Авторы платформера Sonic Mania выложили композицию из саундтрека игры

Фото &copy;&nbsp;SEGA

Фото © SEGA

Авторы платформера Sonic Mania поделились композицией из саундтрека грядущей игры.

На канале Sonic the Hedgehod на YouTube появилась композиция Studiopolis Act 1 из Sonic Mania. Этот трек будет музыкальной темой одноимённого уровня.

Sonic Mania станет новой игрой про сверхскоростного ежа Соника, сделанной в двухмерном ретростиле. Тематика многих уровней в игре напоминает локации из оригинальной трилогии Sonic the Hedgehod с приставки Sega Mega Drive.

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Авторы платформера Sonic Mania выложили композицию из саундтрека игры

Фото © SEGA

Sonic Mania выйдет на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch уже 15 августа.

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Станислав Погорский
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