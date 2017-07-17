Zynga продавала дополнение для своей игры по случайной цене
Фото © Zynga Inc
Компания Zynga решила провести тест на своих игроках, устанавливая случайную цену на дополнение для игры.
Издатель Zynga провёл необычный эксперимент в своей мобильной игре CSR Racing 2. Дня неё было выпущено дополнение с машиной из "Форсажа 8", цена которого варьировалась от 5 до 35 долларов случайным образом для каждого игрока.
Zynga продавала дополнение для своей игры по случайной цене
Фото © Zynga Inc
После того как пользователи заметили, что цена на машину оказалась неодинаковой для всех, Zynga начала получать многочисленные жалобы. Компания извинилась за произошедшее. По словам Zynga, в играх издателя постоянно тестируются разные аспекты, но в этот раз эксперимент негативно сказался на опыте пользователей.
Те, кто приобрёл дополнение по "Форсажу 8" для CSR Racing 2 по максимальной цене в 35 долларов, вскоре получат внутриигровую компенсацию. Сам Zynga после тестирования решила остановиться на ценнике в 15 долларов.