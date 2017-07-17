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Регион
Опубликовано 17 июля 2017, 14:08

Zynga продавала дополнение для своей игры по случайной цене

Фото &copy; Zynga Inc

Фото © Zynga Inc

Компания Zynga решила провести тест на своих игроках, устанавливая случайную цену на дополнение для игры.

Издатель Zynga провёл необычный эксперимент в своей мобильной игре CSR Racing 2. Дня неё было выпущено дополнение с машиной из "Форсажа 8", цена которого варьировалась от 5 до 35 долларов случайным образом для каждого игрока.

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Zynga продавала дополнение для своей игры по случайной цене

Фото © Zynga Inc

После того как пользователи заметили, что цена на машину оказалась неодинаковой для всех, Zynga начала получать многочисленные жалобы. Компания извинилась за произошедшее. По словам Zynga, в играх издателя постоянно тестируются разные аспекты, но в этот раз эксперимент негативно сказался на опыте пользователей.

Те, кто приобрёл дополнение по "Форсажу 8" для CSR Racing 2 по максимальной цене в 35 долларов, вскоре получат внутриигровую компенсацию. Сам Zynga после тестирования решила остановиться на ценнике в 15 долларов.

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Станислав Погорский
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