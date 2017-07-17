Zynga продавала дополнение для своей игры по случайной цене

Издатель Zynga провёл необычный эксперимент в своей мобильной игре CSR Racing 2. Дня неё было выпущено дополнение с машиной из "Форсажа 8", цена которого варьировалась от 5 до 35 долларов случайным образом для каждого игрока.

После того как пользователи заметили, что цена на машину оказалась неодинаковой для всех, Zynga начала получать многочисленные жалобы. Компания извинилась за произошедшее. По словам Zynga, в играх издателя постоянно тестируются разные аспекты, но в этот раз эксперимент негативно сказался на опыте пользователей.

Те, кто приобрёл дополнение по "Форсажу 8" для CSR Racing 2 по максимальной цене в 35 долларов, вскоре получат внутриигровую компенсацию. Сам Zynga после тестирования решила остановиться на ценнике в 15 долларов.