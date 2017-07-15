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Регион
Опубликовано 15 июля 2017, 14:30

Победитель по жизни. В футболиста попали бутылкой, а после дали жёлтую карточку

Возмущённые фанаты противника стали кидаться тарой, когда нападающий шотландского "Селтика" пошёл подавать угловой.

Форварда шотландского "Селтика" закидали бутылками в Северной Ирландии во время первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. После этого судья дал ему жёлтую карточку.

Футболист потребовал от судьи прекратить беспорядки со стороны фанатов после того, как в него полетела стеклянная бутылка. Как сообщили местные СМИ, в ответ именно на это арбитр показал жёлтую карточку.

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Арина Демидова
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