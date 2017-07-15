Победитель по жизни. В футболиста попали бутылкой, а после дали жёлтую карточку

Форварда шотландского "Селтика" закидали бутылками в Северной Ирландии во время первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. После этого судья дал ему жёлтую карточку.

Футболист потребовал от судьи прекратить беспорядки со стороны фанатов после того, как в него полетела стеклянная бутылка. Как сообщили местные СМИ, в ответ именно на это арбитр показал жёлтую карточку.