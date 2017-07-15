Самолёт авиакомпании Air France совершил экстренную посадку в Шотландии
Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова
По некоторым данным, на борту авиалайнера произошёл пожар. О пострадавших данных пока нет.
Самолёт авиакомпании Air France, летевший из Парижа в Ванкувер, совершил экстренную посадку в аэропорту Глазго в Шотландии. Как сообщает CBC, причиной послужили технические неполадки на борту лайнера.
LIVE Air France #AF374 to Vancouver is declaring an emergency and diverting to Glasgow due to technical issue https://t.co/VndtmKhpVV pic.twitter.com/mIsS2NPSBB— AIRLIVE (@airlivenet) 15 июля 2017 г.
По некоторым данным, в самолёте возник пожар. О пострадавших не сообщается.