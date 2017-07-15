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Опубликовано 15 июля 2017, 16:02

Самолёт авиакомпании Air France совершил экстренную посадку в Шотландии

Фото: &copy;РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

По некоторым данным, на борту авиалайнера произошёл пожар. О пострадавших данных пока нет.

Самолёт авиакомпании Air France, летевший из Парижа в Ванкувер, совершил экстренную посадку в аэропорту Глазго в Шотландии. Как сообщает CBC, причиной послужили технические неполадки на борту лайнера.

По некоторым данным, в самолёте возник пожар. О пострадавших не сообщается.

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Олеся Сучилкина
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