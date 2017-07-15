Слуцкий спел "Катюшу" перед игроками "Халл Сити", стоя на стуле
Тренер Леонид Слуцкий. Фото: Instagram/@kamilgrosicki10
В английском футболе есть традиция: новый тренер команды во время знакомства с футболистами должен исполнить любую знакомую ему песню.
Главный тренер английского футбольного клуба "Халл Сити" Леонид Слуцкий спел перед игроками песню "Катюша". В качестве микрофона российский специалист использовал банан.
Посмотрите обязательно. Слуцкий во время знакомства с командой в БАНАН поёт "Катюшу". Шикарно. pic.twitter.com/j2jbHHdW62— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 15 июля 2017 г.
Выступление Слуцкого прошло во время ужина на предсезонном сборе команды в Португалии.