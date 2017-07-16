Мощный снегопад обрушился на Сантьяго, один человек погиб
Парк развлечений после снегопада в Сантьяго. Фото: © REUTERS/Carlos Vera
Как говорят метеорологи, этот снегопад стал самым крупным в столице Чили с 2007 года.
Обильный снегопад прошёл в чилийской столице Сантьяго. По сообщению местных СМИ, более 280 тысяч человек остались без электроэнергии. Перекрыты многие автомагистрали.
Santiago ,Chile happy that snow is still here but it's catastrophe #nieveensantiago #nievescl #NievaEnChile #nievesantiago pic.twitter.com/Djn3NpUbGo— Aliona Rud (@AlionaRud) 15 июля 2017 г.
Отмечается, что погиб один человек: на него упал оторвавшийся провод воздушной линии электропередачи. Ещё двое пострадали.