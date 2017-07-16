Как говорят метеорологи, этот снегопад стал самым крупным в столице Чили с 2007 года.

Обильный снегопад прошёл в чилийской столице Сантьяго. По сообщению местных СМИ, более 280 тысяч человек остались без электроэнергии. Перекрыты многие автомагистрали.