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Опубликовано 16 июля 2017, 22:54

В Португалии во время ликвидации лесного пожара разбился вертолёт

ЧП произошло в момент забора воды из водоёма, в этой катастрофе никто не пострадал.

В Португалии разбился вертолёт, участвовавший в тушении лесного пожара на севере страны.

Как сообщает издание Faro de Vigo, он упал в тот момент, когда забирал воду из водоёма в округе Вила-Реал. В этом инциденте никто не пострадал.

Сообщается, что у лесного пожара, который вспыхнул в Португалии утром 16 июля, остаются активными два очага и для тушения огня использовались восемь вертолётов и самолётов.

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Димитрий Алексиевич
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