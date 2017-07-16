В Португалии во время ликвидации лесного пожара разбился вертолёт
ЧП произошло в момент забора воды из водоёма, в этой катастрофе никто не пострадал.
В Португалии разбился вертолёт, участвовавший в тушении лесного пожара на севере страны.
Как сообщает издание Faro de Vigo, он упал в тот момент, когда забирал воду из водоёма в округе Вила-Реал. В этом инциденте никто не пострадал.
Сообщается, что у лесного пожара, который вспыхнул в Португалии утром 16 июля, остаются активными два очага и для тушения огня использовались восемь вертолётов и самолётов.