ЛДПР хочет запретить воскресную рекламу на ТВ

Согласно поправкам, которые депутаты предлагают внести в закон о рекламе, она не должна будет прерывать показ телепередач с 6 часов утра и до полуночи.

Несколько депутатов от ЛДПР внесут в понедельник законопроект, по которому в воскресенье с 6:00 до 24:00 будет запрещено прерывать рекламой фильмы и передачи на ТВ. Об этом сообщает пресс-служба фракции либерал-демократов в Госдуме.

В поддержку своей инициативы авторы проекта закона приводят результаты опроса фонда "Общественное мнение", который показал, что 82% граждан считают: телевизионная реклама занимает слишком много времени.

Депутаты, решившие ограничить показ рекламы на телевидении, подчёркивают, что люди в выходные должны отдыхать и в том числе — иметь возможность смотреть спокойные передачи, документальные, художественные фильмы.