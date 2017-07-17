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Регион
Опубликовано 17 июля 2017, 01:34

В Нигерии более 30 человек сгорели заживо из-за взрыва топлива

По одной из версий, взрыв в хранилище произошёл из-за курения в непосредственной близости с разлитым горючим.

В результате взрыва топлива на нефтяном хранилище в зоне свободной торговли Калабар погибли более 30 человек, ещё столько же получили ожоги разной степени тяжести. Об этом сообщает издание Daily Post Nigeria.

Взрыв, повлёкший за собой масштабный пожар, произошёл в момент, когда работники собирали в контейнеры топливо, разлившееся в результате протечки на одном из объектов.

По словам очевидцев, причиной трагедии послужил курящий вблизи разлитого топлива человек. По другой версии, взрыв прогремел в тот момент, когда один из работников собирался украсть часть топлива, но не знал об утечке.

— Всё, что я пока могу сообщить вам, — менеджер по безопасности и некоторые сотрудники службы безопасности из компании погибли, — сообщил один из свидетелей пожара.

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Кирилл Бондарь
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