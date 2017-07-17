Южная Корея предложила КНДР сесть за стол переговоров

Последний раз военные двух стран встречались в октябре 2014 года, но не смогли прийти к соглашению.

Предполагается, что встреча может пройти в ближайшую пятницу, 21 июля, в деревне Пханмунджом на границе двух стран. Если это произойдёт, то диалог между представителями военных ведомств станет первым почти за три года. При этом отмечается, что в ходе предыдущей встречи сторонам не удалось прийти к соглашению.