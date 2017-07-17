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Регион
Опубликовано 17 июля 2017, 01:51

Южная Корея предложила КНДР сесть за стол переговоров

Лидер КНДР Ким Чен Ын в окружении северокорейских военных. Фото: &copy;&nbsp;KCNA/REUTERS

Лидер КНДР Ким Чен Ын в окружении северокорейских военных. Фото: © KCNA/REUTERS

Последний раз военные двух стран встречались в октябре 2014 года, но не смогли прийти к соглашению.

Президент Южной Кореи Мун Джэин предложил КНДР провести переговоры, чтобы снизить напряжение на границе. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

Предполагается, что встреча может пройти в ближайшую пятницу, 21 июля, в деревне Пханмунджом на границе двух стран. Если это произойдёт, то диалог между представителями военных ведомств станет первым почти за три года. При этом отмечается, что в ходе предыдущей встречи сторонам не удалось прийти к соглашению.

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Кирилл Бондарь
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