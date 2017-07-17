В Узбекистане три человека погибли, пока доставали из туалета чужой телефон

Сначала в выгребную яму спустились двое мужчин, а когда они потеряли там сознание, на помощь к ним отправился врач.

Три человека задохнулись парами фекальных газов в частном доме на востоке Узбекистана. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, эта трагедия случилась при попытке достать из выгребной ямы сотовый телефон.

Как сообщили спасатели, двое местных мужчин нанялись к жительнице Янгикурганского района Наманганской области, которая уронила в туалете свой сотовый. Спустившись в выгребную яму, они потеряли сознание, и женщина вызвала на место происшествия врача. При спуске в яму плохо стало и ему.