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Регион
Опубликовано 17 июля 2017, 03:56

В Узбекистане три человека погибли, пока доставали из туалета чужой телефон

Фото: &copy; РИА Новости/Юлия Честнова

Фото: © РИА Новости/Юлия Честнова

Сначала в выгребную яму спустились двое мужчин, а когда они потеряли там сознание, на помощь к ним отправился врач.

Три человека задохнулись парами фекальных газов в частном доме на востоке Узбекистана. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, эта трагедия случилась при попытке достать из выгребной ямы сотовый телефон.

Как сообщили спасатели, двое местных мужчин нанялись к жительнице Янгикурганского района Наманганской области, которая уронила в туалете свой сотовый. Спустившись в выгребную яму, они потеряли сознание, и женщина вызвала на место происшествия врача. При спуске в яму плохо стало и ему.

Нанятые работники скончались на месте, а медик умер по пути в медучреждение. Люди погибли от асфиксии, вызванной недостатком кислорода во вдыхаемом воздухе.

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Димитрий Алексиевич
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