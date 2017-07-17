В Узбекистане три человека погибли, пока доставали из туалета чужой телефон
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Сначала в выгребную яму спустились двое мужчин, а когда они потеряли там сознание, на помощь к ним отправился врач.
Три человека задохнулись парами фекальных газов в частном доме на востоке Узбекистана. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, эта трагедия случилась при попытке достать из выгребной ямы сотовый телефон.
Как сообщили спасатели, двое местных мужчин нанялись к жительнице Янгикурганского района Наманганской области, которая уронила в туалете свой сотовый. Спустившись в выгребную яму, они потеряли сознание, и женщина вызвала на место происшествия врача. При спуске в яму плохо стало и ему.
Нанятые работники скончались на месте, а медик умер по пути в медучреждение. Люди погибли от асфиксии, вызванной недостатком кислорода во вдыхаемом воздухе.