ЦСКА увековечил память о Слуцком на стенах домашнего стадиона
Фото:twitter.com/pfc_cska
На верхнем ярусе одной из трибун "ВЭБ-арены" появилось изображение бывшего тренера красно-синих.
Сегодня об этом в своём официальном "твиттере" сообщили сами армейцы.
— Семь лет — семь трофеев. Слуцкий оставил яркий след в истории ЦСКА. Красочное напоминание о тех годах теперь есть на верхнем ярусе трибуны "K", — гласит пост.
7 лет — 7 трофеев: #Слуцкий оставил яркий след в истории #ЦСКА. Красочное напоминание о тех годах теперь есть на верхнем ярусе трибуны K pic.twitter.com/dqWk1MdImm— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 17 июля 2017 г.
Напомним, Леонид Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством армейцы трижды становились лучшей командой чемпионата России (2012/13, 2013/14, 2015/16). Сейчас Слуцкий работает в Англии, возглавляя команду из Чемпионшипа — "Халл Сити".