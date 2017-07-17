ЦСКА увековечил память о Слуцком на стенах домашнего стадиона

На верхнем ярусе одной из трибун "ВЭБ-арены" появилось изображение бывшего тренера красно-синих.

Сегодня об этом в своём официальном "твиттере" сообщили сами армейцы.

— Семь лет — семь трофеев. Слуцкий оставил яркий след в истории ЦСКА. Красочное напоминание о тех годах теперь есть на верхнем ярусе трибуны "K", — гласит пост.