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Регион
Опубликовано 17 июля 2017, 13:34

Володин назвал атавизмом лишение России права голоса в ПАСЕ

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото: &copy; РИА Новости/Михаил Климентьев

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

По его словам, подобное решение противоречит самой сути парламентской системы, подразумевающей дискуссии.

Лишение России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) является атавизмом и ставит крест на парламентаризме, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Национального собрания Армении Арой Баблояном.

— Когда одну из сторон берут и лишают слова и голоса, послушайте, это вообще такой атавизм, который в принципе ставит крест на самом парламентаризме, — заявил Володин.

Политик подчеркнул, что блокировка одной из сторон противоречит самой сути парламентской системы, подразумевающей дискуссии. По мнению Володина, в этом решении западными коллегами движет страх.

— Боятся, наверное, что их коллеги могут сказать и убедить других, — предположил он.

Володин также подчеркнул, что, пока решение не будет отменено, Россия в состав ПАСЕ не вернётся.

Россия в ПАСЕ была лишена основных полномочий в 2014 году из-за воссоединения Крыма с РФ. В ответ Россия приостановила своё участие в деятельности ассамблеи.

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Элиза Али
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