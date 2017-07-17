Володин назвал атавизмом лишение России права голоса в ПАСЕ

По его словам, подобное решение противоречит самой сути парламентской системы, подразумевающей дискуссии.

Лишение России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) является атавизмом и ставит крест на парламентаризме, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Национального собрания Армении Арой Баблояном.

— Когда одну из сторон берут и лишают слова и голоса, послушайте, это вообще такой атавизм, который в принципе ставит крест на самом парламентаризме, — заявил Володин.

Политик подчеркнул, что блокировка одной из сторон противоречит самой сути парламентской системы, подразумевающей дискуссии. По мнению Володина, в этом решении западными коллегами движет страх.

— Боятся, наверное, что их коллеги могут сказать и убедить других, — предположил он.

Володин также подчеркнул, что, пока решение не будет отменено, Россия в состав ПАСЕ не вернётся.