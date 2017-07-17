Capcom анонсировала нового бойца по имени Эбигейл для файтинга Street Fighter V во время мероприятия Evo 2017. Персонаж появится в игре уже 25 июля.

Вместе с новым персонажем в игре также появится арена Metro Bay Area и новые костюмы для персонажей. Эбигейл впервые появился в другой серии Cacpom, Final Fight, первая часть которой вышла ещё в 1989 году.

Анонсирован новый боец для Street Fighter V Скриншот видео Street Fighter