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Опубликовано 17 июля 2017, 15:56

Анонсирован новый боец для Street Fighter V

Компания Capcom сообщила, что вскоре состав бойцов Street Fighter V пополнит Эбигейл.

Скриншот видео Street Fighter

Скриншот видео Street Fighter

Capcom анонсировала нового бойца по имени Эбигейл для файтинга Street Fighter V во время мероприятия Evo 2017. Персонаж появится в игре уже 25 июля.

Вместе с новым персонажем в игре также появится арена Metro Bay Area и новые костюмы для персонажей.

Эбигейл впервые появился в другой серии Cacpom, Final Fight, первая часть которой вышла ещё в 1989 году.

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Анонсирован новый боец для Street Fighter V

Скриншот видео Street Fighter

Нового бойца можно будет разблокировать, приобретя второй по счёту сезонный пропуск для Street Fighter V, также включающий в себя Акуму, Колина, Эда и ещё одного неанонсированного персонажа.

Street Fighter V доступна на PC и PS4.

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Станислав Погорский
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