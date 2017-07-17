Анонсирован новый боец для Street Fighter V
Компания Capcom сообщила, что вскоре состав бойцов Street Fighter V пополнит Эбигейл.
Capcom анонсировала нового бойца по имени Эбигейл для файтинга Street Fighter V во время мероприятия Evo 2017. Персонаж появится в игре уже 25 июля.
Вместе с новым персонажем в игре также появится арена Metro Bay Area и новые костюмы для персонажей.
Эбигейл впервые появился в другой серии Cacpom, Final Fight, первая часть которой вышла ещё в 1989 году.
Анонсирован новый боец для Street Fighter V
Нового бойца можно будет разблокировать, приобретя второй по счёту сезонный пропуск для Street Fighter V, также включающий в себя Акуму, Колина, Эда и ещё одного неанонсированного персонажа.
Street Fighter V доступна на PC и PS4.