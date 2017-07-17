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Регион
Опубликовано 17 июля 2017, 16:23

Kingdom Hearts 3 может выйти на Nintendo Switch

Директор разработки Kingdom Hearts 3 рассказал о вероятности выхода игры на Nintendo Switch.

Фото &copy;&nbsp;kingdomhearts.com

Фото © kingdomhearts.com

Директор разработки Kingdom Hearts 3 Тэцуя Номура ответил на вопрос о том, может ли игра однажды выйти и на консоли Nintendo Switch. Оказалось, это вполне может произойти.

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Kingdom Hearts 3 может выйти на Nintendo Switch

Фото © kingdomhearts.com

Номура рассказал, что команда разработчиков не может просто взять и пообещать версию для Nintendo Switch. Сперва они хотят завершить работу над игрой для уже заявленных платформ Xbox One и PS4, после чего уже можно будет заняться портированием Kingdom Hearts 3 для последней консоли Nintendo. Тэцуя Номура также отметил, что считает аппаратное обеспечение Nintendo Switch крайне интересным.

Kingdom Hearts 3 выйдет на PS4 и Xbox One в 2018 году.

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Станислав Погорский
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