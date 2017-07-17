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Регион
Опубликовано 17 июля 2017, 16:51

Atari представила игровую консоль Ataribox

Компания Atari опубликовала первые изображения своей новой игровой консоли Ataribox.

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/atariboxofficial

Фото: © facebook.com/atariboxofficial

Atari представила концепт-изображения игровой консоли Ataribox. Оказалось, что устройство будет предназначено для запуска ретроигр и будет интересно в первую очередь коллекционерам.

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Atari представила игровую консоль Ataribox

Фото: © facebook.com/atariboxofficial

Устройство будет поставляться в двух вариантах. В более премиальной версии есть вставка под дерево, в то время как другая выполнена в более современном, чёрно-красном дизайне. Ataribox будет иметь порты USB, HDMI и слот для карты памяти SD.

Atari пока не сообщает, когда устройство появится в продаже и по какой цене. По словам представителей компании, они не удерживают информацию, а хотят увидеть отклик аудитории и сделать устройство, которое всем понравится.

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Станислав Погорский
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