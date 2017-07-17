Atari представила игровую консоль Ataribox

Atari представила концепт-изображения игровой консоли Ataribox. Оказалось, что устройство будет предназначено для запуска ретроигр и будет интересно в первую очередь коллекционерам.

Устройство будет поставляться в двух вариантах. В более премиальной версии есть вставка под дерево, в то время как другая выполнена в более современном, чёрно-красном дизайне. Ataribox будет иметь порты USB, HDMI и слот для карты памяти SD.

Atari пока не сообщает, когда устройство появится в продаже и по какой цене. По словам представителей компании, они не удерживают информацию, а хотят увидеть отклик аудитории и сделать устройство, которое всем понравится.