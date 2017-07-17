Володин: Травля главы ПАСЕ из-за поездки в Сирию говорит о "кризисе в головах"
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
По мнению председателя Госдумы, подобная реакция европейских коллег разрушает ассамблею изнутри.
Травля председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунта за его поездку в Сирию говорит о "кризисе в головах" европейских коллег и разрушает ассамблею. Такое мнение выразил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече с председателем Национального собрания Армении Арой Баблояном.
— Мы видим, что там присходит в отношении председателя ПАСЕ, и это, конечно, разрушает и саму ПАСЕ, и работу на конечный результат, — заявил Володин на встрече. — Вместо того чтобы его выслушать и поблагодарить за то, что он, рискуя жизнью, съездил, встретился с Башаром Асадом, председателем парламента Сирии, разобрался в ситуации, на него устроили гонения и травят до сих пор.
По мнению политика, то, что подобные вещи происходят в центре Европы, является проявлением кризиса.
— Причём это кризис в головах у тех, кто считает, что так можно, — заявил он.
Ранее на этой же встрече Володин назвал лишение России права голоса в ПАСЕ атавизмом и заявил, что это ставит крест на самой сути парламентаризма.