EA рассказала про сюжетную кампанию Star Wars: Battlefront 2

В рамках выставки D23 Expo 2017 компания EA поделилась роликом, в котором разработчики из DICE рассказывают про создание сюжетной кампании шутера Star Wars: Battlefront 2.

Помимо рассказа разработчиков в ролике были показаны новые кадры из игры. Также были представлены два второстепенных персонажа, которые будут сопровождать главную героиню по ходу развития сюжета.

Напомним, Star Wars: Battlefront 2 расскажет историю лидера элитного отряда штурмовиков и их похождений после уничтожения второй "Звезды смерти".