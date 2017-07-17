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Опубликовано 17 июля 2017, 17:27

EA рассказала про сюжетную кампанию Star Wars: Battlefront 2

Компания EA выпустила дневник разработчиков про одиночную кампанию Star Wars: Battlefront 2.

Фото: &copy;&nbsp;Electronic Arts

Фото: © Electronic Arts

В рамках выставки D23 Expo 2017 компания EA поделилась роликом, в котором разработчики из DICE рассказывают про создание сюжетной кампании шутера Star Wars: Battlefront 2.

Помимо рассказа разработчиков в ролике были показаны новые кадры из игры. Также были представлены два второстепенных персонажа, которые будут сопровождать главную героиню по ходу развития сюжета.

Напомним, Star Wars: Battlefront 2 расскажет историю лидера элитного отряда штурмовиков и их похождений после уничтожения второй "Звезды смерти".

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EA рассказала про сюжетную кампанию Star Wars: Battlefront 2

Фото: © Electronic Arts

Star Wars: Battlefront 2 выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 17 ноября.

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Станислав Погорский
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