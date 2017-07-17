EA рассказала про сюжетную кампанию Star Wars: Battlefront 2
Компания EA выпустила дневник разработчиков про одиночную кампанию Star Wars: Battlefront 2.
Фото: © Electronic Arts
В рамках выставки D23 Expo 2017 компания EA поделилась роликом, в котором разработчики из DICE рассказывают про создание сюжетной кампании шутера Star Wars: Battlefront 2.
Помимо рассказа разработчиков в ролике были показаны новые кадры из игры. Также были представлены два второстепенных персонажа, которые будут сопровождать главную героиню по ходу развития сюжета.
Напомним, Star Wars: Battlefront 2 расскажет историю лидера элитного отряда штурмовиков и их похождений после уничтожения второй "Звезды смерти".
EA рассказала про сюжетную кампанию Star Wars: Battlefront 2
Фото: © Electronic Arts
Star Wars: Battlefront 2 выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 17 ноября.