Среди геймеров есть группа людей, которые соревнуются в прохождении игр на скорость, —их называют спидраннерами. Один из них, игрок под ником tomatoanus, решил поставить новый рекорд в прохождении серии Fallout на скорость. Особенность "забега" заключалось в том, что tomatoanus должен был пройти все игры сразу и без перерывов.

Суммарно всё прохождение заняло у игрока 1 час 37 минут и 54 секунды — тем самым был установлен мировой рекорд в этой категории. Спидраннер рассказал, что прохождение большинства игр серии прошло почти без проблем. Серьёзные ошибки он допустил только в Fallout 3 и Fallout: New Vegas.

Геймер прошёл всю серию Fallout за полтора часа Фото: © nma-fallout.com