В Черногории около 100 туристов эвакуировали из-за пожаров

Отмечается, что на полуострове Луштица из-за сильных ветров и отсутствия дождей огонь полыхает возле домов и кемпингов.

Около ста туристов эвакуированы с побережья Черногории из-за сильных пожаров, бушующих на Балканах. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает агентство Associated Press.

Фото: rtcg.me

Отмечается, что на полуострове Луштица из-за сильных ветров и отсутствия дождей огонь полыхает возле домов и зон кемпинга. По словам местных властей, для эвакуации людей пришлось даже задействовать флот.

Фото: rtcg.me