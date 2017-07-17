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Регион
Опубликовано 17 июля 2017, 16:52

В Черногории около 100 туристов эвакуировали из-за пожаров

Фото: rtcg.me

Фото: rtcg.me

Отмечается, что на полуострове Луштица из-за сильных ветров и отсутствия дождей огонь полыхает возле домов и кемпингов.

Около ста туристов эвакуированы с побережья Черногории из-за сильных пожаров, бушующих на Балканах. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает агентство Associated Press.

Фото: rtcg.me

Фото: rtcg.me

Отмечается, что на полуострове Луштица из-за сильных ветров и отсутствия дождей огонь полыхает возле домов и зон кемпинга. По словам местных властей, для эвакуации людей пришлось даже задействовать флот.

Фото: rtcg.me

Фото: rtcg.me

По данным Associated Press, сильные пожары полыхают и на побережье Адриатического моря в Хорватии, где сгорели десятки гектаров кустарников и сосновых лесов.

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Валерий Оленин
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