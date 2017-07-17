В Черногории около 100 туристов эвакуировали из-за пожаров
Фото: rtcg.me
Отмечается, что на полуострове Луштица из-за сильных ветров и отсутствия дождей огонь полыхает возле домов и кемпингов.
Около ста туристов эвакуированы с побережья Черногории из-за сильных пожаров, бушующих на Балканах. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает агентство Associated Press.
Фото: rtcg.me
Отмечается, что на полуострове Луштица из-за сильных ветров и отсутствия дождей огонь полыхает возле домов и зон кемпинга. По словам местных властей, для эвакуации людей пришлось даже задействовать флот.
Фото: rtcg.me
По данным Associated Press, сильные пожары полыхают и на побережье Адриатического моря в Хорватии, где сгорели десятки гектаров кустарников и сосновых лесов.